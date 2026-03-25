Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Londra’da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, iki bakan önce baş başa görüşme yaptı, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Proje çerçevesinde uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin ana sözleşmenin ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalandığı hatırlatıldı.