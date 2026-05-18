İnegöl’de bir pasajda Fenerbahçeliler Derneği’nde dün 18:00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre pasaja giren iki çocuk ,derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı.

Görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler yangını müdahale edip söndürdü.

Görüntülerde kaçan çocukların 12 yaşındaki Baran K. ve yedi yaşındaki Münür Ç. olduğu belirlendi. Polislerce alınan çocuklar, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

DHA‘nın haberine göre çocuklardan Baran K. ifadesinde “Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe’yi. O yüzden yaktım” dedi.