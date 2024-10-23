 Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.

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Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

Yerlikaya, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Kaynak: rss