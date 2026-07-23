MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ROKETSAN'ın Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 1988'de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan ROKETSAN'ın kara ve deniz silah sistemlerinden hava ve füze savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan uzay teknolojilerine ve balistik koruma çözümlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği stratejik sistemlerle savunma sanayisinin gelişimine, yerli ve milli teknoloji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Aktürk, ROKETSAN'ın geliştirdiği sistemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"ROKETSAN tarafından TAYFUN, BORA, İHA-122 ve İHA-230 Balistik Füze Sistemleri, ATMACA, KARA ATMACA, KAPSÜLLÜ ATMACA, ÇAKIR, SOM ve SOM-J Seyir Füze Sistemleri, Çelik Kubbenin vurucu gücünü oluşturan; BURÇ ve ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile SUNGUR, LEVENT, HİSAR ve SİPER Hava Savunma Füze Sistemleri, CİRİT Lazer Güdümlü ile GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze Sistemleri, TRG-122, 230 ve 300 Güdümlü ile TRLG-122 ve 230 Lazer Güdümlü Roket Sistemleri, T-107 ve T-122 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS, CİDA ve KARAOK Tanksavar Silah Sistemleri, Yeni Nesil AKYA ve ORKA torpidoları, ALPAGUT, EREN, NEŞTER, METE ve SİHA'larda etkinliği kanıtlanan MAM-C, MAM-L ve MAM-T Akıllı Mühimmat Ailesi, ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı ile Balistik koruma ve zırh çözümleri başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçlarına yönelik birçok kritik ürün geliştirilmektedir. Yüksek teknoloji odaklı mühendislik kabiliyeti, güçlü Ar-Ge altyapısı ve artan üretim kapasitesiyle ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yakın ve derin harekat kabiliyeti ile caydırıcılığının artırılmasına katkı sunmaktadır. ROKETSAN'a toplantımıza ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür ediyor, tüm çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz."

- Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadeleye, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara değinen Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 olmuş, engellenen 946 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaşmıştır." dedi.

- Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını ve bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynadığının altını çizdi.

52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri güvence altına alındığını hatırlatan Aktürk, Ada'da kalıcı barış, huzur ve istikrarın tesis edildiğini anımsattı.

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı, hayatta olan gazilere ise sağlık ve esenlikler diledi.

Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları dile getirdi:

"20 Temmuz'da Girne'de TCG Gökova, TCG Zıpkın ve TCG I.İnönü tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa'da muharip uçak geçişi yapılmıştır. 19-20 Temmuz'da Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Sayın Bakanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı makamında ziyaret etmiş, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü’ne yönelik vahşice katliamların belgeleriyle sergilendiği Barbarlık Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirmiş, Boğaz Şehitliği'nde anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulunmuş, 28'inci ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlıkları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıklarında inceleme ve denetlemeler gerçekleştirmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile bir araya gelmiş ve yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona iştirak etmiştir.

Sayın Bakanımız, 21 Temmuz'da, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiş, Kuveyt Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, 22 Temmuz'da Filipinler Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçimizi kabul etmiştir. Sayın Bakanımız bugün, veda ziyaretinde bulunan ABD Savunma ve Hava Ataşesi ile göreve başlayacak olan yeni Ataşe'yi kabul edecektir."

- Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda 10-19 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Breeze Tatbikatı'nın tamamlandığını ve 13 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze 2'nin yarın, 20 Temmuz'da Slovakya'da başlayan Joint Fire Tatbikatı'nın ise 7 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Aktürk, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 11'inci Aktivasyon faaliyeti kapsamında 20-23 Temmuz tarih aralığında Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma ve Captan Dimitar Dobrev ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Constantin Dumitrescu tarafından Umuryeri/İstanbul'a liman ziyareti yaptığını ifade etti.

Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında 23-25 Temmuz tarihleri arasında Southampton/İngiltere'ye liman ziyareti yapan TCG Oruçreis tarafından 26-29 Temmuz tarihleri arasında Brest/Fransa'ya, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi çerçevesinde İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Chioggia ve Hollanda Deniz Kuvvetleri unsuru Willemstad ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Kountouriotis ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Montecuccoli tarafından 24-26 Temmuz tarih aralığında Aksaz'a, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi çerçevesinde Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 25-29 Temmuz tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi tarafından 24-26 Temmuz tarihleri arasında İskenderiye/Mısır'a liman ziyareti yapacağını söyleyen Aktürk, 20-24 Temmuz tarihleri arasında Rabat/Fas'ta düzenlenen "2026 Afrika Deniz Kuvvetleri Zirvesi"ne Amfibi Kolordu Komutanı tarafından katılım sağlanacağını açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 21 Temmuz'da, Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de, 22 Temmuz'da Neptune Strike Geliştirilmiş Teyakkuz Faaliyeti ve Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından uçuş görevleri icra edilmiştir. Bugün ise NATO bünyesinde Polonya hava sahasında icra edilen "Dinamik Hedefleme Görevi"ne tanker uçağımız tarafından katılım sağlanmakta, 'Erzurum Kongresi'nin 107'nci Yıl Dönümü' dolayısıyla Erzurum'da muharip uçak geçişi yapılmaktadır. Diğer yandan, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma kapsamında, vatan toprakları dışında 48 ülkede bulunan 172 şehitlik ve anıt dijital ortamda haritalandırılarak 'Yurt Dışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası' oluşturulmuş ve vatandaşlarımızın erişimine sunulmuştur. Söz konusu harita aracılığıyla aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatan tarihi mirasımızın konum bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

- Savunma sanayisi

Savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımızı devam ettiğinin dile getiren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." diye konuştu.

Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının gerçekleştirildiğini söyledi.

- Öğrenci ve personel temini faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci alım işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi "2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri"nin devam edeceğini duyurdu.

Aktürk, seçim aşamalarına katılacak adayların da 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı '3'üncü Dönem Uzman Erbaş Temini' ile '2'nci Dönem Sözleşmeli Er Temini' başvuruları 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecektir. Diğer yandan, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okul açılmasına yönelik 'Sektör İçi Okul İş Birliği Alt Protokolü' 29 Haziran 2026 tarihinde imzalanmış, bu kapsamda İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesinde açılacak Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin işlemler tamamlanmıştır. Gemi Yapımı, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında eğitim verecek olan okul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır. Denizcilik ve savunma sanayimize nitelikli insan kaynağı kazandıracak okulumuza başvurmaya tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz."

- Soru cevap

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından, Eurofighter'a ilişkin, "Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında, yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir." bilgisi verildi.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği ve kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporunun beklendiği, adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Bakanlıktan bu süreçte, hayatını kaybeden öğrencinin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmasının büyük önem arz ettiği vurgulanarak, bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi rica edildi.

Program, soru cevap bölümünün ardından ROKETSAN'ın hazırladığı videonun basın mensuplarına gösterimiyle sona erdi.