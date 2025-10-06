Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Keçeli, süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini beklediklerini belirtti.