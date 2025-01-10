Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki gün süren temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Hakan Fidan ve beraberndeki heyet Ercan Havalimanı’ndan uğurlanarak İstanbul’a hareket etti.

Hakan Fidan dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etmişti. Başbakanlıktaki görüşmede Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer almıştı.

Hakan Fidan bugün de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüşmüş, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinde incelemlerde bulunmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğüne dikkat çekmiş ve uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizmişti.