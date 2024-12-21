“61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan “Kanlı Noel” saldırıları, tarihe kara bir leke olarak kazınmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanlı Noel’de şehit düşenleri rahmetle anarak, “Onların aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan “Kanlı Noel” saldırılarının tarihe kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

Bu vahşetin sorumlularının birlik ve beraberlikleri karşısında amaçlarına ulaşamadığını vurgulayan Yılmaz, “Maruz kaldıkları barbarlık ve zulüm karşısında asla boyun eğmeyen Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle verdiği mücadelede zafere ulaşmış, onurlu direnişiyle tarih yazmıştır.” ifadelerini kullandı.