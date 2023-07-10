TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya gitti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 13.20'de, Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.