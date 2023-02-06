Cumhurbaşkanlığında depremle ilgili kriz masası oluşturuldu Cumhurbaşkanlığında depremle ilgili kriz masası oluşturuldu

Deprem saati Türkiye saati ile 13,23'te bir deprem daha meydana geldi, depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,8 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.