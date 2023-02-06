Deprem saati Türkiye saati ile 13,23'te bir deprem daha meydana geldi, depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,8 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye bir kez daha sallandı
Saat 13,25 itibari ile deprem bölgesinde çok şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem Türkiye'deki birçok ilden hissedildi. Depremin şiddeti bir kez daha 7'den büyük olarak ölçüldü.
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