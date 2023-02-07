AFAD Afet Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar saat 09.40'ta yaptığı son bilgilendirmede dün gerçekleşen 7,7'lik depremin ardından 3 bin 381 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 20 bin 426 vatandaşımızın yaralı olduğu, 11 bin 302 binanın yıkıldığı ihbarı yapıldı bunlardan 5 bin 775'inin yıkıldığının teyit edildiğini açıkladı.