KKTC ekibi Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor KKTC ekibi Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

AFAD Afet Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar saat 09.40'ta yaptığı son bilgilendirmede dün gerçekleşen 7,7'lik depremin ardından 3 bin 381 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 20 bin 426 vatandaşımızın yaralı olduğu, 11 bin 302 binanın yıkıldığı ihbarı yapıldı bunlardan 5 bin 775'inin yıkıldığının teyit edildiğini açıkladı.