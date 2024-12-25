TÜRK-SEN Genel başkanı Arslan Bıçaklı, yeni asgari ücretin “acil olarak” belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, ülkede son zamanlarda bütün tüketim maddelerine yapılan yüksek oranlı zamlarla çalışanların, emeklilerin, özellikle de asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışanların alım gücünün neredeyse yüzde 60 oranında düştüğünü ve çalışan ile ailelerin açlığa mahkum edildiğini kaydetti.

Yıl sonunda oluşacak olan “Hayat Pahalılığı” nedeniyle Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bütün üst düzey maaş alanların maaşlarına iyileştirme yapılacağını kaydeden Bıçaklı, “Asgari ücretlilere kaybettikleri alım gücünü yerine koymak için Hükümet neyi bekliyor?” diye sordu.

Bıçaklı şöyle dedi:

“1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olması gereken yeni asgari ücreti belirlemek için asgari ücret komisyonu çok acil olarak toplanmalı ve yeni asgari ücreti belirlemelidir. Asgari Ücret Komisyonu’nun çok acil olarak toplanmasına çağrı yapıyoruz.”