Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkan Vekili merhum Nihad Elmas yarın mezarı başında anılacak.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yayınladığı mesajda, görevde olduğu sürece kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonuna ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunan Nihat Elmas’ın 20 Haziran 2011 tarihinde görevi başında aniden rahatsızlanarak vefat ettiğini hatırlattı.

Bıçaklı, görev şehidi olarak andıkları Nihad Elmas’ı on üçüncü ölüm yılında, yarın 09.00’da Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında ailesi ve tüm sevenleri ile birlikte anacaklarını belirtti.

Türk-Sen’de uzun yıllar Genel Başkan Vekilliği ve Dış İlişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas on üç yıl önce görevi başında hayatını kaybetmişti.