Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) ilk genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz genel başkan seçildi.

Anadolu Ajansının (AA) Bakırköy'deki bir otelde düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında atılan imzalarla kuruluşu gerçekleştirilen birlik, ilk genel kurul toplantısını yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karagöz, Türk devletlerinin haber ajansları arasında yeni bir birlik kurduklarını belirterek, bunun Türk dünyası için tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Karagöz, birliğin Türk devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye de vesile olacağına inandığını bildirdi.

Genel kurul toplantısında ilk olarak ATNA'da genel sekreterlik görevi için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda birliğin genel sekreterliğine AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev seçildi.

Aliyev, teşekkür konuşmasında, ATNA'nın kurulmasında büyük emekleri olan Serdar Karagöz'ün birliğin ilk başkanı olmasını teklif etti.

Teklif üzerine yapılan oylama ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz birliğin genel başkanı seçildi.

Karagöz, yaptığı konuşmada, ATNA'nın ilk başkanı olarak seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, hedeflerinin kurdukları birliği güçlü ve işlevli bir hale getirmek olduğunu aktardı.

Bu tür birliklerin doğru bir temel üzerine inşa edilmesi halinde uzun soluklu olduklarına dikkati çeken Karagöz, "Mesele sadece birlik kurmak değil, bu birliği çalıştırmaktır. Bu birliğin, birliğin üyesi olan herkese bir faydasının üretilmesi gerekiyor. Anadolu Ajansı olarak, birliği en etkili bir şekilde çalıştırmayı taahhüt ediyoruz. Öncelikli hedeflerimiz arasında daha sıkı bir ilişki kurmak ve muhakkak yapısal bağlar kurmak olacaktır. Birbirimize faaliyetler yolu ile bağlanmalıyız." dedi.

Karagöz, karşılıklı tecrübe paylaşımını önemsediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dezenformasyonla mücadeleyi, içerik paylaşımını önemsiyorum. Anadolu Ajansı olarak dünyanın en büyük içerik üreticisi haber ajanslarından bir tanesiyiz. Günde 4 binden fazla içerik Anadolu Ajansında üretiliyor. Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya, Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya, Afrika'dan Kara Avrupası'na kadar her yerde Anadolu Ajansı muhabirleri, foto muhabirleri, editörleri günde ortalama 4 bin içerik üretiyorlar. Biz bu içeriklerimizi nasıl daha kaliteli hale getiririz ve bunu sizlerle paylaşabiliriz. Bu noktada nasıl işbirliği yaparız arayışında olacağız. Anadolu Ajansı olarak her zaman sizleri destekleyeceğiz. Gerek eğitim olarak gerek tecrübe paylaşımı olarak gerek içerik paylaşımı olarak Anadolu Ajansı her zaman sizlerin yanında olacak ve topyekun el birliğiyle. Dünya Haber Ajansları Birlikleri arasında en etkili haber ajansları birliğinin ATNA olmasına temenni ediyorum."

Anadolu Ajansının Avrupa Haber Ajansları Birliği, Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği ve Balkan Haber Ajansları Birliğine de üye olduğunu anımsatan Karagöz, enerjilerini en fazla Türk Haber Ajansları Birliğine ayıracaklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra birliğin yürüteceği faaliyetlere ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu sırada söz alan Karagöz, kurdukları teşkilatın faaliyetsiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Birliğin kendi içlerindeki en iyi haberlere belli kategorilerde ödül verebileceğini kaydeden Karagöz, ödül törenin ses getirmesi gerektiğini ve devlet başkanlarının da davet edilebileceğini belirtti.

Kurumsal yapısı olan bir müessese inşa etmeleri gerektiğini ifade eden Karagöz, bunun için de güzel bir logo çalışması ve çalışmaların içeriğinin yer aldığı bir web sitesi yapılması gerektiğini aktardı.

Azerbaycan ve Kazakistan'ın karşılıklı eğitim önerilerinin de çok kıymetli olduğundan bahseden Karagöz, yapacakları ödül törenin Türk Devletleri Teşkilatı başkanlarının toplantısının bir yan faaliyeti olarak yapılabileceğini söyledi.

Genel Kurul Toplantısının ardından ilk önce Anadolu Ajansı ile Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) arasında, daha sonra AA ile Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Toplantının sonunda Serdar Karagöz, AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aliyev, Kabar Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov ile UzA Genel Müdürü Abdisait Kuchimov'a hediye takdiminde bulundu.