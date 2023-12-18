Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Derneği tarafından düzenlenen 3. Avrupa Türk Medya Zirvesi, bu hafta sonu gerçekleşti.

Etkinlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren gibi isimler de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden zirveye Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı katıldı.

Zirvede Arıklı‘ya Türk Dünyasına Hizmet Ödülü verildi.

Üçüncü Avrupa Türk Medya Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı da okundu.

Mesajı Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı paylaştı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “KKTC’den Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı’nın da Zirvede yer alması diaspora faaliyetleri ve sesimizin böylesine müstesna bir platformda duyurulması açısından önem taşımaktadır. Değerli katılımcılar, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından uzun yıllar boyunca müzakere masasında yer alan ve Rum tarafının katı ve uzlaşmaz tavırlarını sürdürmeleri neticesinde 2017’de çöken federasyon defterini bir daha açılmamak üzere kapatarak İki Devletli çözüm vizyonunu müzakere masasına getirdim” sözlerini paylaşarak KKTC’nin Türk Dünyasında hak ettiği yeri almaya başladığını dile getirdi.

Türk Birliği Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı Kanal Avrupa’da canlı yayına katılarak Türk dünyasının çalışmalarını da değerlendirdi.

Doç.Dr. Arıklı, KKTC’mim sesini, adını başta Türk dünyası olmak üzere tüm platformlarda duyurmanın görevleri olduğunu söyledi.

KKTC’nin tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler veren Doç.Dr. Arıklı Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türklerinin güvencesi olduğunu belirtti.

KKTC’nin bulunduğu konum itibari ile jeopolitik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin spor, ekonomi ve siyasi arenada dünya tarafından izole edildiğini kaydetti.

Arıklı, Annan Planı sonrasında oluşan sonucun uzlaşmaz tarafın KKTC değil Rum Tarafı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı, Türk dünyasının artık hem siyasi hem de dil anlamında birleşmesi yolunda emin adımlar attığını belirterek; “Sivil toplum örgütleri olarak bu çalışmalara tam destek vermeliyiz” dedi.