Savaşan: “60 KKTC’li genç kabin memuru olarak istihdam edilecek…”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Ada Kıbrıs Projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında imzalanan, bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolüne destek belirtti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, bugünkü imza töreninin ardından Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalkı ile sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-Tolun

AJet’in “Ada Kıbrıs Projesi" kapsamında İstanbul-KKTC uçuşlarında 6 bin TL, Londra Stansted-KKTC uçuşlarında ise 250 euro (çift yön) bilet tarifesinin uygulamaya başlamasının Kuzey Kıbrıs turizmi açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Tolun, KITSAB’ın atılan bu adımları değerli bulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın imzalarıyla hayata geçirilen projenin, ülke turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Tolun, “Tatil, kültür, sağlık, gastronomi başta olmak üzere turizmin tüm alanlarını olumlu yönde etkileyecek bir süreç başladı.” dedi.

Savaşan: “Üstel’in Berlin’de başlattığı girişimler sonuçlar veriyor…”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ise AJet’in Kuzey Kıbrıs’a özel fiyatlarla uçuş yapması yönündeki girişimlerin, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Almanya’da ITB Berlin Fuarı’nda yapıldığını söyledi.

Savaşan, bu girişimlerin somut sonuçlar vermeye başladığını, projenin turizme ve dolayısıyla genel anlamda ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

-“60 KKTC’li genç kabin memuru olarak istihdam edilecek…”

Proje kapsamında 60 KKTC’li gencin AJet’te kabin memuru olarak istihdam edileceğini belirten Savaşan, AJet filosundaki iki uçağa “Ada Kıbrıs” logosunun yerleştirilmesinin de ülke tanıtımı açısından önemli bir adım olduğuna işaret etti.

-“THY Kıbrıs Müdürlüğü önemli çalışmalar yürütüyor”

THY Kıbrıs Müdürlüğü’nün ülke turizminin gelişimine katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttüğünü de vurgulayan Savaşan, “Türkiye’nin samimi desteğiyle THY tarafından atılan bu adımlar, Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artıracak, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve aynı zamanda gençlerimize yeni fırsatlar sunacak.” dedi.