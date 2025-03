Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, güçlü kadınların, güçlü toplumların temellerini attığını kaydetti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum mottosuyla, kadınlarımızın yaşamın ana öğesi, kurucu ve koruyucu unsuru olduğunu vurguluyoruz.” dedi.

Kadınlara saygının, medeniyetin temel göstergesi olduğuna işaret eden Turgut, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlar günümüzde toplumun her alanında başarılı olurken, toplumun şekillenmesinde çok etkili olan çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde, sağlıklı ve mutlu bir ailenin oluşmasında da en büyük rolü oynar. Kadının güçlü olduğu aileler, güçlü nesiller oluşturur. Özgürlük maskesi altında aile değerleri üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Bu amaca hizmet etmek için şer odakları tarafından fonlanan ve aile değerlerimize fesat tohumları ekmek için uğraşanların ve bu dayatmaların her zaman karşısındayız. Dünyada milyonlarca kadının yaşam, onur ve özgürlük mücadelesini görmezden gelen bu karanlık odaklar, kadını istismar malzemesi olarak görmektedir. Aslında kadınlarımız toplumu sağlam kılan en önemli değerimizdir. KIBTES olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız.