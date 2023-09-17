TÜP GAZA ZAM GELDİ TÜPGAZIN YENİ FİYATI 355 TL

Ergün Yahat

Ülkemizde özellikle son zamanlarda bulunamayan 10 kiloluk tüp gaz 20 TL zam yapılarak 355 TL'ye yükseldi.

Gazimağusa'da tüp gaz dağıtım şirketi direktörü Erol Adalı'er son zamanlarda dünya enerji sektörü çok hızlı değişmektedir.

Hiç bir ülke bunun önüne geçemiyor. Hükümetlerinde haliyle zam yapması kaçınılmaz.

Bayi olarak isteyen marketlerimize tüp gaz servisi veriliyor ama ne yazık bazı marketler kar payları düşük diye tüp gaz istemiyorlar dedi.