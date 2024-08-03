Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması protesto edildi.

Başkent Tunus'un merkezindeki Belediye Tiyatrosu önünde toplananlar, Gazze'deki savaşın son bulmasını ve İsrail'in Heniyye suikastından ötürü yargılanmasını istedi.

Gösteride, "Ey şehit (Heniyye) yolundan ayrılmayacağız", "Ey şehit sen rahat et, biz mücadeleye devam edeceğiz" ve "Hepimiz Filistin'iz" sloganları atıldı.

Heniyye suikastının, İsrail'in, Filistinli siyasi isimlere karşı işlediği kanlı "terör operasyonları" listesinde yerini aldığını belirten göstericiler, "katillerden" hesap sorulmasını istedi ve Heniyye'nin intikamını alması için Gazze'deki direnişe destek vereceklerini ifade etti.

- Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.