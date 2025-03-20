Türkiye Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu’nun katılımıyla hayvancılık sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantı yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı yarın saat 19.30’da Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek.

Toplantıda, sektöre dair görüş alışverişinde bulunulacak; hayvancılıkta karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik projeler değerlendirilecek.