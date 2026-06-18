NTV’nin aktardığına göre İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.

İBB yöneticisinin ailesi, Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı.

Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.

-Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.

Habere göre, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.