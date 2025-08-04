KKTC Tüketiciler Derneği, 14. Olağan Genel Kurulunu önceki gün dernek lokalinde gerçekleştirdi. Başkanlığa yeniden Hasan Yılmaz Işık seçildi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2024 dönemine ait faaliyet ve mali raporlar Genel Kurulda sunularak oybirliğiyle onaylandı.

Dernek tüzüğü uyarınca yapılan müteakip toplantıda yeni yönetim kurulu belirlendi.

KKTC’de tescilli bulunan Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ile Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal de yeni yönetimde yer aldı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hasan Yılmaz Işık (Başkan), Fehmi Oktay (Başkan Yardımcısı), Ahmet Sait Sayın (Genel Sekreter), Ahmet Yıldırım (Genel Sekreter I. Yardımcısı), Canev Oktay (Genel Sekreter II. Yardımcısı), Sevinç Kaymakamtorunları (Mali Sekreter), Selime Güntaş Işık (Halkla İlişkiler Sekreteri), Canan Sezenler (Faal Üye), Özlem Uzunoğlu (Faal Üye), Yeşim Zafer (Üye), Neşe Fellahoğlu (Üye), Ahmet Buçener (Üye), Gülyüz Debeş (Üye), Nuray Kemal (Üye)"

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, “Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti” oluşturulması, kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasanın yanı sıra gıda ve ürün güvenliği yasaların çıkarılmasına katkı koyduğunu söyledi.