Tüketiciler Derneği, berberlerin euro olarak açıkladığı ücretlerin Tüketicileri Koruma Yasasına aykırı olduğunu bildirdi.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, piyasadaki fiyatlara karşı takip, tespit ve çözüm üretilebilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile çalıştıklarını kaydetti.

Bu çerçevede berberlerin son açıkladığı ücretlerin yasa dışı olduğunu savunan Işık, yasanın fiyat listelerindeki para biriminin TL olmasını zorunlu kıldığını; aksi bir uygulamanın tüketiciler tarafından kabul edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.