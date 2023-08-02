Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık, elektrik ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesini istedi.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun tahsil edemediği alacakları ve bankalara borç faizleri yükü ile usulsüz partizanca istihdam ve astronomik personel maaşlarının Ombudsman tarafından 2021 yılında raporlandığı siyasi sorumsuzluğun faturasını Temmuz faturaları ile tüketicilere çıkarılmasını Konfederasyonumuz kınamaktadır” dedi.

Elektrik ücretlerine yapılan zammın tüm tüketim maddelerinin zamlanmasına neden olacağını; turizm, eğitim, sanayi ve tarımsal sektörleri olumsuz etkileyeceğini kaydeden Işık, hükümete zammın geri çekilmesi için çağrıda bulundu.