Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, plajların kullanımı için talep edilen yüksek ücretlere işaret ederek, bu ücretlerin yasaya uygun olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, plaj ücretlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gereken ücretler olduğu belirtilerek, İçişleri Bakanı göreve davet edildi.

Açıklamada, 26/1993 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası” hükümlerinde plajlarda verilen hizmetlerden alınacak ücretlerin yazıldığı, bu ücretlerin sadece enflasyon oranına göre Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanacak bir emirname ile artırılabileceği ifade edilerek, bugün plajlarda alınan yüksek ücretlere İçişleri Bakanlığı'nın seyirci kaldığı savunuldu, Bakanlık protesto edildi.

Yasaların, mağdur yurttaşların zararının giderilmesinden ilgili idarenin sorumlu olduğunu öngördüğüne de işaret edilen açıklamada, bu konuda gerekli hukuksal işlemlerin “Tüketicileri Koruma Yasası” kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakem Heyeti’nde başlatılacağı kaydedildi.