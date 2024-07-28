Konfederasyonun yazılı açıklamasında, ilgili yasalara atıfta bulunuldu ve bu konuda sözde denetim yapıldığı iddia edilerek, bunun devlet ciddiyetinden uzak olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “KKTC’de tüm Casinolar 24 saat yurttaşlar ile dolu olup, polis baskınları ile sözde denetim yapıldığı imajı yaratılmaktadır. Maliye Bakanlığı’nın yasal denetim görevini yerine getirmediği, yurttaşların Casinoların istismarına açık bırakıldığı bir ortamda, polis baskınları ile polis kurumu ile mahkemelerin meşgul edilmesine son verilmesi için Konfederasyonumuz yasanın yetki verdiği Maliye Bakanlığı’nı idari denetim görevini yerine getirmesi için göreve davet etmektedir.”