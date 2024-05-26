Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, bir hafta süreliğine kırmızı etin boykot edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, KKTC Tüketiciler Derneği, Kaliteli Yaşam Derneği ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği başkanlarının imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Hükümetin besi üretimine verdiği desteğe rağmen piyasa fiyatlarının kontrol edilemediği dolayısıyla, Hükümetin gerek ithalat gerekse etkin denetimlerle fiyat istikrarı sağlayana kadar kırmızı eti boykot kararı alındığı kaydedildi.

“Örgütlerimiz ilk aşamada pazartesinden başlamak üzere ‘Bir Hafta Süreli’ 27 Mayıs 2024-2 Haziran 2024 tarihleri arasında (Kırmızı) Et Boykotu ilan etme kararı almış bulunmaktadır!” denildi.

Fiyatların kontrol altında tutulmasının üreticilerin desteklenmesiyle mümkün olabileceği,

“Et İthalatı” kararının AB’nin temel ilkesi olan serbest piyasa koşullarının gereği olduğu ifade edildi.

“Hükümetin Besi Üreticilerini çeşitli teşvik ve destek primleri ile korumasına rağmen ülkede turist, öğrenci ve üçüncü ülkelerden gelen işgücü ile bir milyonu aşan tüketicinin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Et ve sebze gibi tarımsal ürünlerin fiyatlarının fırlaması ancak etkin denetim ve ithalat ile durdurabileceği bilinmelidir.” denildi.

Piyasada etin “besli, inek, keçi ve koyun” olarak değil sadece dana ve kuzu olarak pazarlandığını bunun da tüketicilerin mağduriyeti anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Besi eti fiyatlarının fahiş düzeye gelmesinin ana nedeni ‘Okka-Kilo’ vurgunu ile ‘Etiketsizlik’ olduğu bilindiği halde Tarım ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının yıllardır örgütlerimizin uyarılarını dikkate almamalarını Hükümet nezdinde kınamaktadır.” denildi.