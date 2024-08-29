Alman Tur Operatörü TUI’nin, KKTC'ye yönelik günübirlik gezilerle ilgili gelişmelerin dün Rum Meclisi Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi toplantısında masaya yatırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili meclis komitesi toplantısına ve toplantı çerçevesinde yapılan açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Kumis, Birçok Cevaplanmamış Soru Bıraktı ve Karışıklığa Neden Oldu-İşgal Altındaki Topraklardaki Gezilerle Kendi Ayaklarına Sıktı” başlığıyla veren gazete Rum hükümetinin, TUI personelinin basit bir e-mailinden ortaya çıkan konuyu kötü şekilde yönetmesi nedeniyle bir kez daha, yoktan var ettiği bir karmaşanın, intizamsızlığın içerisinde yer aldığını yazdı.

E-mailin, turistlerin KKTC’ye yönelik günübirlik gezileriyle ilgili olduğunu anımsatan gazete, Rum hükümetinin, turistlerin; Kıbrıslı Rum rehberler eşliğinde, Güney Kıbrıs’a ait Rum otobüslerle taşınması koşuluyla yapılması için seyahat acenteleri ile anlaşmasının bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis dün toplantıda yaptığı açıklamada kendisinin; TUI memurunun mektubu konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e ya da Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’a ve yakın çalışma arkadaşlarına bilgi vermediğini, kendi girişimiyle buna yanıt verdiğini ifade etti.

Gazete Kumis’in bu söylediklerinin ve söylemediklerinin, bu konunun ekonomik ve siyasi boyutlarından söz eden birçok milletvekilinde kafa karışıklığına neden olduğunu yazan gazete “Kıbrıs Türk tarafının, Kumis’in mektubundan faydalanarak, Maraş’taki otelleri açma misillemesiyle tehditte bulunduğunu” savundu.

Habere göre, DİSİ Milletvekili ve aynı zamanda Meclis Komite Başkanı Kiriakos Hacıyiannis, dün toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “hükümet yine aynısını yaptı, acaba ne yaptıklarını kendileri de farkında mı” ifadesini kullanarak ülkeyi; ilk olarak seyahat acenteleri ile ilişkiler, ikinci olarak ise 2014 yılından bu yana var olan anlaşmaların ve mevcut planlara meydan okuma kavgası konusunda yeni bir maceraya sürüklediğini belirtti.

Milletvekilleri arasındaki bir diğer karmaşanın ise, Kumis’in toplantının kapalı kapılar ardında yapılmasını talep etmesiyle yaşandığını belirten gazete, nihayetinde Kumis’in isteği üzerine toplantının kapalı kapılar ardında yapıldığını ancak milletvekillerine, bir çok konuda şeffaf yanıtlar vermediğini, bazılarına ise yanıt vermekten kaçındığını yazdı.

Gazete Komite Başkanı Kiriakos Hacıyiannis’in açıklamasına dayanarak görüşmenin, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in de katılımıyla yeni bir toplantıda devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İşgal Altındaki Topraklardaki Geziler İçin Susturucu” başlıklı haberinde toplantı çerçevesinde, 2004 yılından bu yana Yeşil Hat Tüzüğü sonrasında, KKTC’ye yönelik gezilerle ilgili duruma ilişkin analizinin de yapıldığını yazdı.

Habere göre Turizm Müsteşarı, Yeşil Hat Tüzüğü sonrasında KKTC’ye yönelik gezilerin organize değil kendi müsamahaları çerçevesinde yapıldığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Turizm Müsteşarı ayrıca 2008 yılında o dönemin kısa adı KOT olan Rum Turizm Örgütü’nün, ilgili taraflara, KKTC’ye yönelik organize gezilerin, bugüne kadar da geçerli olan lisanslı tur rehberleri tarafından yapılması gerektiği şeklinde bilgilendirme yaptığını da anımsattı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Dışişleri Bakanlığı’ndan İşgal Altındaki Topraklardaki Organize Seyahatlarla İlgili Tutum Konusunda İzahatlar Talep Ediliyor” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi ise haber için “Kapalı Kapılar Ardında TUI konusunda Meclisi Bilgilendirme” başlığına yer verdi.