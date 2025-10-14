T&T Havalimanı İşletmeciliği Maliye Bakanlığı’na 426 milyon 994 bin 572,91 TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, ödemenin 2025’in Temmuz- Ağustos- Eylül aylarını içeren üçüncü dönem KDV dahil ciro paylaşımı kapsamında yapıldığını duyurdu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı yazılı açıklamasında Ercan Havalimanı'nın yalnızca yolcu taşımacılığında değil, KKTC’nin ekonomik gelişimine katkı sağlama konusunda da sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kaydetti.

2025 yılının üçüncü dönem ciro payı olan toplam 426 milyon 994 bin 572,91 TL ödemelerini tamamladıklarını belirten Turanlı, “KKTC devletine olan taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu katkının ülke ekonomisine ve kamu maliyesine pozitif yansımalar yaratmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

2025 yılı sonunda 5 milyon yolcu hedefini aşmayı öngördüklerini belirten Turanlı, yolculara daha modern, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Ercan Havalimanı’nı bölgenin önemli bir ulaşım merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Turanlı, sürdürülebilir büyüme ve hizmet kalitesi anlayışıyla KKTC ekonomisine katkı sağlama, ülkenin havacılık alanındaki prestijini artırma ve geleceğe güvenle bakan bir vizyonla faaliyetlerini sürdürme amacında olduklarını vurguladı.