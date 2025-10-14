Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün halkın onayı olmadan hayata geçirilemeyeceğini savundu.

TDP’den verilen bilgiye göre Çeler, Kanal T’de Okan Veli Şafaklı'nın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yarın görüşülecek "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” ile ilgili konuşan Çeler, "Bir yöntemin belirlenmemesi halinde bu yasa halk tarafından kabul edilmeyecektir" dedi.

Çeler, seçimler öncesinde ve Cumhuriyet Meclisi'nin bir yıl içinde yeni seçimlere gideceği bir dönemde böyle bir değişikliğin yapılmasının, toplumun demokratik iradesini ipotek altına almak olduğunu da ileri sürdü.



Hükümetin aldığı kararların toplum tarafından benimsenmediğini ileri süren Çeler, “Mecliste alınacak kararlar, halkın iradesini yansıtmıyor. 27-28 kişiyle bu yasayı geçirecekler, ancak bu, toplum nezdinde hiçbir değere sahip olmayacak,” iddiasında bulundu.

Çözümün yalnızca Kıbrıslı Türkler ve Rumların iradesiyle olamayacağını belirten Çeler, Avrupa Birliği ve garantör devletlerin de çözüm sürecinde rol oynaması gerektiğini kaydetti. Çeler, “AB ve garantör devletlerin olmadığı bir çözüm, adada kalıcı bir barışı getiremez,” dedi.



“Kıbrıs Türk Devleti” ve “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” şeklindeki söylemleri de eleştiren Çeler, “Şu an her şey çok karışmış durumda” dedi.



Kıbrıslı Türklerin geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Çeler, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte bu mücadelenin daha da güçleneceğini ifade etti. Çeler, Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği pasaportuna sahip olup eşit eğitim ve ticaret hakları bulunması gerektiğini de vurguladı.



-"Yeşil Hat Tüzüğü ve Ticaretin Geleceği Tehdit Altında"



Yeşil Hat Tüzüğü’nün tehlikeye girdiğini savunan Çeler, “Rum tarafı, AB’nin başına geçince ticaret ve turizm alanlarında büyük sıkıntılar yaşanacak,” dedi. Çeler, Yeşil Hat Tüzüğü’nün askıya alınması durumunda ticaretin ve sanayinin büyük bir darbe alacağını ifade etti ve Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçişin engellenmesinin bölgesel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

İş dünyasına seslenen Çeler, Yeşil Hat Tüzüğünü korumanın hayati olduğunu vurguladı.