TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini, bu sene de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürüttüğünü açıkladı.

17 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Vekâleten Kurban Bağış kabulüne başlayan Mehmetçik Vakfı, bir hisse bedelini 11.850 TL, 370 ABD Doları ve 345 Euro olarak belirledi.

Kurbanlıkların kesiminin, modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacağı kaydedildi

Vekâleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmaların, Şehit yakınları, Malul Gazi ve Engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına dağıtılacağı vurgulandı.

Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan açıklamada, tüm kesimlerin görüntülü kayıt altına alındığı ve bağışçıların, kesim yapıldığı anda SMS ve e-posta ile bilgilendirildiği, daha sonra Kurban temin ve kesim faaliyet süreci ile vekâletin veriliş görüntülerinin paylaşıldığı bildirildi.

Vekâleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelirinse, yardım planı dâhilinde Şehit, malul Gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacağı ifade edildi. Yurt dışından, Vakıf internet sitesi üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabileceği belirtildi.

Bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihinin 14 Haziran 2024 Cuma saat 17.00, yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarihin 12 Haziran 2024 Çarşamba saat 16.00, Vakıf online bağış sisteminden ise 16 Haziran 2024 Pazar saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebileceği bildirildi.