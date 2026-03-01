ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını belirtmişti.