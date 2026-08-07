Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı.

Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameye imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı.

Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesinin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da "çok talihsiz" diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Yüksek Mahkeme, haziranda, Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.