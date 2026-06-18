ABD Başkanı Trump, gece yarısı seri Truth Social paylaşımlarının sonuncusunda, kendisinin "bu gezegende yaşamış en güçlü kişi" olduğunu iddia eden bir gönderi yayımladı.

"Başkanlık Tarihçisi Dave King"e atfedilen gönderi, Trump'ın çarşamba günü ABD'nin İran'la savaşını sona erdiren, uzun zamandır beklenen ancak çok eleştirilen anlaşmayı imzalamasının ardından geldi.

King, Trump'ı tarihten diğer isimlerin yanı sıra Cengiz Han, Napolyon ve Attila'yla olumlu bir şekilde karşılaştırıyor.

Yazar, "Tarihsel olarak, güçlü kişiler acımasız fetihlerle ve etkileri altına aldıkları halklara aşıladıkları korkuyla karakterize edilirdi" diye yazdı.

Yukarıdakilerin her biriyle Başkan Trump arasındaki ezici fark, küresel ölçekte etki yaratamamış olmalarıdır.

King, bu adamların hiçbirinin Trump'ın başkanlıkta sahip olduğu aynı "işgücüne", "teknolojiye" ve "küresel ekonomik güce" sahip olmadığını öne sürerek sözlerine devam etti.

Ayrıca mevcut başkomutanın ABD'nin "küresel süper güç" statüsünü "küresel ölçekte" kullanan ilk kişi olduğunu öne sürdü.

Yazar, "Bu onu, bu gezegende yaşamış en güçlü kişi yapıyor" diye savundu.

Trump ayrıca, 1066'dan ölümüne kadar hüküm süren İngiltere'nin ilk Normandiyalı kralı Fatih William'la da karşılaştırılıyor.

Başkan daha önce, Amerikan Cornerstone Enstitüsü'nün Kurucular Yemeği'nde dinleyicilere hitap ederken I. William'ın unvanını "şimdiye kadar duyduğu en havalı isim" diye tanımlamıştı.

Hükümdarı övmeye devam eden Trump, William'ın "savaş kazanmasıyla bilindiğini" belirtmişti.

Trump bu paylaşımı, ABD'nin İran'la savaşını sona erdiren anlaşmayı imzaladığı Fransa ziyaretinde yaptı (Beyaz Saray)



Trump'ın paylaştığı gönderi, başkanın daha önceki övgülerine atıfta bulunarak, "Fatih William sadece bir ülkeyi fethetti" diye belirtti.

"Eğer Başkan Trump Amerikan Kartalı ise, Fatih William sadece bir serçeydi" diye ekledi.

Gönderiyi paylaşırken Trump, tarihsel karşılaştırmaları onaylar gibi görünerek şu başlığı ekledi:

Bana uyar!

Bu paylaşım, yönetimden Trump'a yakın üst düzey bir yetkilinin nisanda The Atlantic'e başkanın kendisini "gelmiş geçmiş en güçlü insan" diye tanımlamaya başladığını belirtmesinin ardından geldi.

Başkalarının yapamadığı şeyleri, sahip olduğu güç ve kararlılık sayesinde başaran kişi olarak hatırlanmak istiyor.

Trump'ın gönderisi, G7 zirvesi için Fransa'ya yaptığı gezi sırasında sosyal medyada nispeten sakin geçen birkaç günün ardından, bir düzineden fazla Truth Social paylaşımı arasında yer aldı.

Ele aldığı diğer konular arasında çokça övdüğü 600 milyon dolarlık balo salonu projesi, İran'daki savaş ve "Amerika'yı Kurtar" yasası yer alıyordu.