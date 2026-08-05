Bolojan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki enerji arzı ve akaryakıt tedarikine ilişkin son durumu değerlendirerek vatandaşlar ve şirketleri enerji tasarrufu yapmaya davet etti.

Gönüllü tasarrufun yetersiz kalması halinde enerji tasarrufu yaptırmaya yönelik bir kararname kabul edileceğini bildiren Bolojan, bu kapsamda, yüksek miktarda elektrik tüketen büyük şirketlerin faaliyet alanlarına ve Ulusal Enerji Sistemi'nin durumuna göre elektrik tüketimlerinin geçici olarak sınırlandırılabileceğini, söz konusu şirketlerin bu uygulamadan 24 saat önce bilgilendirileceğini belirtti.

Romanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle geçici hükümet, elektrik tüketiminin azaltılması için büyük sanayi kuruluşlarıyla anlaşmaya varmıştı. Bolojan, dün yaptığı basın toplantısında anlaşma kapsamında ülkedeki Dacia ve Ford otomobil fabrikalarının 19 Ağustos'a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı.