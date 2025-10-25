ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela sınırları içinde bulunduğu belirtilen "kokain üretim tesislerini ve uyuşturucu kaçakçılığı hatlarını" hedef almayı düşündüğü öne sürüldü.

Amerikan CNN kanalına isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan üç ABD'li yetkili, Venezuela'daki hedeflere yönelik operasyon planlarının masada olduğunu ve planlamaların ABD yönetimindeki çeşitli kurumlar arasında sürdüğünü ileri sürdü.

Trump'ın, Venezuela'da bulunduğu belirtilen "kokain üretim tesislerini ve uyuşturucu kaçakçılığı hatlarını" hedef almayı değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, "Başkan Trump bu seçenekleri değerlendiriyor ancak diplomasi ihtimalini de göz ardı etmiş değil." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile uyuşturucu akışını durdurmak için yürütülen görüşmeler askıya alınmış olsa da Trump'ın diplomatik kanalların tamamen kapatılmasından yana olmadığını aktardı.

- Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.