Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho, ülkede yaklaşık 960 bin kişinin selden etkilendiğini belirterek "Altı eyalet selden ciddi şekilde etkilendi, yaklaşık 9,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç." dedi.

Son yılların en ağır insani kriziyle karşı karşıya bulunan Güney Sudan'da, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 13,4 milyon nüfusun yüzde 70'i yardıma muhtaç durumda.

Ekonomik sorunlar, kuraklık, çatışmalar ve kitlesel yerinden edilmeler nedeniyle kriz; gıda güvenliği, sağlık, eğitim ve temel hizmetlere erişim alanlarında her geçen gün derinleşiyor.

Eylül ayından bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sudan’da, birçok eyalette yaşanan sel felaketleri ülkede zaten var olan insani krizi daha da ağırlaştırıyor.

BM verilerine göre, 23 Ekim itibarıyla 6 eyalette 960 bin 600 kişi selden etkilendi. Bu kişilerin yüzde 92'sinden fazlası Jonglei ve Unity eyaletlerinde bulunuyor.

Sellerde 143 sağlık tesisi zarar gördü, bunlardan 44’ü tamamen su altında kaldı.

Bu durum özellikle Jonglei ve Unity eyaletlerinde binlerce kişinin temel sağlık hizmetlerine erişimini engelledi. Unity eyaletinin Leer ilçesinde ise yaklaşık 63 bin kişi selden etkilendi, 23 bin kişi yerinden edildi.

- ⁠"Ülkede 6 eyalet selden ciddi şekilde etkilendi"

BM Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Gbeho, Güney Sudan’daki sel felaketleri ve insani, ekonomik ve siyasi krizleri AA muhabirine değerlendirdi.

Gbeho, şiddetli yağışlar ve Nil Nehri’nin taşması sonucu meydana gelen sellerden yaklaşık 960 bin kişinin etkilendiğini belirterek "Selden etkilenenlerin yüzde 90’ından fazlası Jonglei ve Unity eyaletlerinde yaşıyor. Bunun yanında Yukarı Nil eyaleti dahil olmak üzere toplam 6 eyalet selden ciddi şekilde etkilendi. Yaklaşık 9,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda." ifadelerini kullandı.