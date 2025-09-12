Trump yönetimi, başkent Washington Temyiz Mahkemesi'ne konuya ilişkin başvuruda bulundu.

Alt mahkemenin verdiği Cook'un görevde kalmasına izin veren kararın temyiz süreci boyunca durdurulmasının istendiği başvuruda, mahkemenin söz konusu talebi 15 Eylül'e kadar karara bağlaması istendi.

Uzmanlar, Fed'in 16-17 Eylül'de yapacağı para politikası toplantısına işaret ederek, alt mahkemenin kararı yürürlükte kaldığı sürece Cook'un bu toplantıya katılarak oy kullanabileceğine dikkati çekti.

Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla görevden aldığını açıklamıştı

Trump, ağustos ayı sonunda Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı, bu hafta Trump yönetiminin Cook'un görevden alınmasını engelleyen geçici tedbir talebini kabul etmişti. Trump yönetimi ise dün bu karara itiraz etmişti.