Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Mısır ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, New York Bildirgesi'ni onaylayan kararın 142 ülke tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin, Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkını elde edeceği barışçıl bir geleceğe doğru ilerleme arzusuna ilişkin uluslararası mutabakatı yansıttığı kaydedildi.

- Katar

Katar Dışişlerinden yapılan açıklamada da söz konusu karardan memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu oylamanın, birçok ülkenin eylül ayında Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almasıyla örtüştüğü belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde bildirgenin sunulmasından övgüyle söz ederek, bunu "Filistin halkının acılarına son verme yönündeki toplu iradeyi yansıtan çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

- Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, tasarının 142 ülke tarafından kabul edilmesinin, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkı başta olmak üzere meşru haklarına yönelik geniş çaplı uluslararası desteğin güçlü bir kanıtı" olduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma, Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlaması ve İsrail'in saldırgan politikalarına son verilerek bu kararların uygulanması için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, bu hedefe ancak Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'in ihlallerine son verilmesi ve Filistin halkını göçe ve topraklarını terk etmeye zorlamak için açlığı ve ablukayı silah olarak kullanmasına son verilmesi için yoğun çaba sarf edilmesiyle ulaşılabileceği kaydedildi.

- İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan açıklamada da söz konusu kararın kabul edilmesi, "tarihi" olarak nitelendirilerek, "işgalin sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yönünde uluslararası bir konsessüs olduğu" belirtildi.

Açıklamada, tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullanan tüm ülkelere teşekkür edilerek, bu ülkelerin barışa, adalete ve uluslararası meşruiyete verdikleri desteği somutlaştırdıkları ifade edildi.

- Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreterliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, kararın, "temmuz ayında Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde kabul edilen New York Bildirgesi'ne daha fazla güvenilirlik ve uluslararası ağırlık kazandırdığını belirtti.

Ruşdi, tasarının onaylanmasının, Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası desteğin gücünü yansıttığını ve Filistin'in daha fazla tanınmasının beklendiği 22 Eylül'de yapılacak BM zirvesinin önünü açtığını belirtti.

- Körfez İşbirliği Teşkilatı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de kararı, "bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım ve Filistin halkının çektiği acıların sona erdirilmesi ve meşru haklarına kavuşması yönünde bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

BM Genel Kurulu'nda dün, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu vermişti.

Oylamada, 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.