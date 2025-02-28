Trump: “Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum."

Trump: "Zelenskiy'e diktatör dediğime inanamıyorum"

Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu Trump’a iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanması halinde Rusya'nın daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne kadar güvendiği sorulan Trump, "Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." dedi.

Trump, "Onu uzun zamandır tanıyorum, sözünü bozacağına inanmıyorum. Anlaşma yaptığımızda geri döneceğini sanmıyorum. Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlikleri olacak." diye konuştu.

Rusya ile görüşmelerde, özellikle Kırım dahil Ukrayna'dan aldığı bölgeleri geri verip vermeyeceğinin gündeme gelmesiyle ilgili soruya Trump, "Evet, bunlar hakkında konuştuk. Deniz hatlarının çoğu alındı ve bunun hakkında konuşacağız. Ukrayna için çoğunu geri alabilir miyiz, eğer mümkünse bunu göreceğiz." cevabını verdi.

- "Zelenskiy'e diktatör dediğime inanamıyorum"

Daha önceki açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı.

Trump, "Halen Zelenskiy için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki soruya, "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum." diye yanıt verdi.

- Önce barış anlaşması, sonra barış gücü

Ukrayna'ya ne zaman barış gücü askerleri gönderilebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Trump, önceliklerinin barış anlaşması olduğunu söyledi.

Trump, "Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşma konusunda oldukça ilerlemiş durumdayız ama henüz bir anlaşma yapmadık. Bu yüzden anlaşma yapana kadar barış gücü hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

- "İngilizlerin yardıma ihtiyacı yok"

Ukrayna'da barışı tesis etmek için İngiliz birliklerinin gönderilmesi ve Rusya tarafından saldırıya uğraması halinde ABD'nin yardım edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya da Trump, "İngilizlerin yardıma ihtiyacı yok, kendilerini savunabilirler." dedi.

Trump, İngiltere'nin inanılmaz bir ordusu olduğunu öne sürerek, "Eğer yardıma ihtiyaçları olursa, her zaman yanlarında olurum ama yardıma ihtiyaçları yok. Yıllardır çok iyi iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Burada Starmer'in, ülkesiyle gurur duyduğunu söyleyerek, gerektiğinde iki müttefik ülkenin birbirini destekleyebileceğini belirtmesi üzerine Trump'ın, Starmer'a dönerek "Rusya ile kendiniz başa çıkabilir misiniz?" diye sorması salonda gülüşmelere neden oldu.

- Zelenskiy ile nadir toprak elementleri anlaşması imzalanacak

Öte yandan Trump, yarın Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da olacağını ve kendisiyle nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti.

Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi bir ilişkisi olduğunu anlatan Trump, "Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenskiy ile çalışmak istiyoruz. Bence Zelenskiy ile aslında çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki ilişkimiz biraz hırçınlaştı." ifadelerini kullandı ve bunun sebebinin Ukrayna'ya verdikleri parayı geri alamamaları olduğunu söyledi.

- "AB ile sorunlarımız var"

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkında ise "AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız." dedi.

AB'nin ayrıca ABD'li şirketlere açtığı davalara işaret eden Trump, "Apple'a dava açtılar, 16 veya 17 milyar dolar aldılar ki bence bu tamamen saçma bir karardı. Ve Google'a çok fazla para için dava açıyorlar. Birçok başka şirkete dava açıyorlar. Şu anda insanlarımıza yönelik davranış biçimlerini beğenmiyoruz." diye konuştu.

Trump, AB'nin ayrıca ABD araçlarını ithal etmediğini belirterek, "Bize araba satıyorlar, biz onlara satmıyoruz. Arabalarımızı almıyorlar, tarımımızın çoğunu almıyorlar ve onlarla (ticarette) yaklaşık 350 milyar dolarlık bir açığımız var." ifadelerini kullandı.

- AB'de ifade özgürlüğü tartışması

Görüşme sırasında Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferası'nda AB'deki "ifade özgürlüğü" eleştirisinin sorulması üzerine Trump, yanında bulunan Vance'e işaret ederek, "Kendisi cevap versin." dedi.

Vance, İngiltere ve AB'deki müttefikleri ile özel ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Ancak sadece İngilizleri değil, aynı zamanda Amerikan teknoloji şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan vatandaşlarını da etkileyen ifade özgürlüğü ihlalleri olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

Starmer ise Vance'ın açıklamasına karşılık, "Biz ifade özgürlüğümüz ile gurur duyuyoruz." demesi dikkat çekti.

- Kral Charles'tan Trump'a davet

Görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti.

Trump ise, aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere' yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

- "Ukrayna'nın NATO üyeliği gerçekleşmeyecek"

Trump bir soru üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini, zaten sorunun kaynağının bu konu olduğunu ifade etti.