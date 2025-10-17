Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada Trump, "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'utanç verici' savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek için, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya gelmeyi kararlaştırdık" dedi.

Trump, "Bugünkü telefon görüşmesinde önemli ilerleme sağlandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Putin'le Macaristan'da ne zaman görüşeceklerini açıklamayan Trump, bunun "iki hafta içinde" gerçekleşeceğini düşündüğünü de ekledi.

Kremlin Sözcüsü Yuriy Uşakov, telefon görüşmesinin Putin'in teklifiyle gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanişyna ise Putin'in bu telefon görüşmesinden "saatler önce" Ukrayna'ya saldırmasının "Moskova'nın barış konusundaki gerçek tavrını gösterdiğini" söyledi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e açıklama yapan Stefanişyna "Bu saldırılar Moskova'nın stratejisinin terör ve yıpratma oldığını gösteriyor" dedi ve ekledi: "Buna verilecek tek etkili yanıt ise dajha sert yaptırımlar, daha iyi hava savunması ve uzun menzilli silah arzı."

Rus basınına konuşan Uşakov'un aktardığına göre, görüşme yeri olarak Budapeşte önerisi Trump'tan geldi ve Putin bunu hemen kabul etti.

Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı ile Donald Trump arasındaki görüşmenin "olumlu ve verimli" olduğunu belirtti. Açıklamaya Macaristan Başbakanı Victor Orban'dan da yanıt geldi.

Orban, X hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan ve Rus liderler arasında planlanan görüşme, dünyanın barışsever halkları için harika bir haber. Hazırız!" dedi.

ABD başkanı, her iki ülkeden "üst düzey danışmanların" gelecek hafta biraraya geleceğini sözlerine ekledi. Trump, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun liderlik edeceğini ve buluşma yerinin daha sonra belirleneceğini belirtti.

Trump'ın açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinden bir gün önce geldi. Trump, Putin ile görüşmesini 17 Ekim'de Zelenskiy ile birlikte değerlendireceklerini de ekledi. Zelenskiy'nin ABD'den Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri göndermesini istemesi bekleniyor. Trump daha önce bu teklifi değerlendirdiğini belirtmişti.

Trump-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Zelenskiy, Moskova'nın "Tomahawk füzelerini duyduktan hemen sonra" hızla diyaloğu yeniden başlattığını söyledi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yarınki görüşmeyle ilgili olarak, Ortadoğu'da "terör ve savaşı" engelleyen "ivmenin" Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Trump'ın Rusya'ya karşı tutumu, Vladimir Putin'in Kiev ile ateşkes anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle son aylarda sertleşti. ABD Başkanı, Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ülkesinin Tomahawk füzelerini gönderebileceğini söyledi.

Uşakov, Putin'in telefon görüşmesinde Trump'a Tomahawk seyir füzeleri tedariğinin barış sürecine ve iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini aktardı.

Tomahawk füzelerinin menzili 2.500 km. Tedarik edilmesi durumunda, potansiyel olarak Moskova'yı Ukrayna'nın menziline sokuyor.