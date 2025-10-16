ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan habere göre, Trump ile Putin bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.