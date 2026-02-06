Aşırı sağcı Patriot News yayın organının hazırladığı videoda, Trump’ın Joe Biden’a kaybettiği 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ‘hileli’ olduğu iddiası gündeme getiriliyor.

Videonun sonundaysa ülkenin ilk siyah başkanı olan Obama ile eski first lady Michelle Obama’yı insansı maymunlar olarak gösteriyor.

Bu benzetme, tarihsel olarak siyahları insanlık dışı gösterip aşağılamak için kullanılıyor ve bu nedenle de açıkça ırkçı kabul ediliyor.

‘Irkçı, yobaz, kadın düşmanı pislik…’

Videoyu Truth Social hesabından paylaşan ABD başkanına tepkiler gecikmedi.

Californiya Valisi Gavin Newsom “Başkandan iğrenç bir davranış. Her bir Cumhuriyetçi bunu kınamak zorunda. Hemen” dedi.

Obama’nın ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Ben Rhodes Trump’tan “tarihimizde bir leke” diye bahsetti.

Silahlı şiddetin önlenmesi alanında çalışan aktivist Shannon Watts’sa “Ülkemizi yıkıma sürükleyen bu ırkçı, yobaz, kadın düşmanı pisliğin gündemine ve adaylarına oy veren her Demokrat, buna da oy vermiş oluyor” tepkisini gösterdi.

Trump’ın paylaşımı, an itibarıyla (18:05’te) 11 saattir yayında.