ABD Başkanı Donald Trump, komedyen Jimmy Kimmel'ın programının, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle askıya alınmasının ardından "kendisine karşı yayın yapan televizyon kanallarının" lisanslarını iptal edebileceğini ifade etti.

NBC News'ün haberine göre Trump, İngiltere'den Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, bazı televizyon kanallarının kendisini "kötü tanıttığını" ifade ederek, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kimmel'in aktivist Charlie Kirk hakkındaki paylaşımlarına değinen Trump, "Bakın, bu da lisanslama konusunda konuşulması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

- Kimmel'in programının askıya alınması

ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurmuş, herhangi bir neden belirtmemişti.