ABD Başkanı Donald Trump, "çoğu" İranlının isminin aynı olduğunu iddia etti.

Trump, cuma akşamı Fox News'te yayımlanan röportajında ABD Uzay Kuvvetleri'nin İran'daki nükleer tesisleri izleme kapasitesinden bahsederken bu yorumu yaptı.

Başkan, bu haftaki Çin gezisi sırasında konuştuğu Special Report sunucusu Bret Baier'a "Benim kurduğum Uzay Kuvvetleri, uzayın o bölgesinde 9 farklı kameraya sahip" dedi.

Trump "Orada hareket eden herkesten haberdarız. Kişilerin adını okuyabiliyoruz. Birinin ismi Muhammed gibi bir şeyse ve çoğunun adı Muhammed, yani doğru tahmin ihtimali yüzde 50; yaka kartındaki adını uzaydan okuyabiliyoruz" diye ekledi.

Ebeveynlik sitesi The Bump'a göre Muhammed dünyanın en popüler ismi.

Şubat sonunda İran savaşı başladığında Trump, İran'ın nükleer emelleri nedeniyle Amerikalılar için acil bir tehdit yarattığını söylemişti.

Tahran'ın nükleer silah edinmesine karşı ödünsüz duran Trump, iki ülke arasındaki herhangi bir barış anlaşmasının bunu garantiye alması gerektiğinde ısrar ediyor.

Trump, ABD saldırılarından sonra geriye kalan tek şeyi, kendisinin tabiriyle "nükleer toz"u elde etme kapasitesinin İran'da olmadığını "çünkü tamamen yok edildiğini" söyledi.

New York Times'a göre "nükleer toz" terimi, geçen yaz gerçekleştirilen saldırılardan sonra gömülü kaplarda genellikle gaz halinde depolanan, kalitesi bomba yapımına yakın seviyedeki uranyumu ifade ediyor.

Perşembe gecesi yayımlanan bir başka Fox News röportajında Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görünüşünü övmüştü.

Sunucu Sean Hannity'ye konuşan ABD Başkanı, "Hollywood'a gidip bir filmde oynayacak Çin lideri arayan biri için o biçilmiş kaftan. Onun gibi bir adam bulamazsınız" demişti.

Hatta fiziksel özelliklerine bir bakın; biliyorsunuz, o uzun boylu, özellikle bu ülke için çok uzun çünkü buradakiler genellikle biraz daha kısa oluyor.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptığı kritik görüşmelerin ardından cuma günü Çin gezisinden döndü (AFP)



Trump, Şi'yle yaptığı kritik görüşmelerin ardından cuma günü Çin gezisinden döndü.

Hannity'ye verdiği röportajda Trump, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması müzakeresine Şi'nin "yardım etmek istediğini" söylediğini belirtmişti.

Trump, Şi'nin "Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görmek istediğini" dile getirmişti. Çin, İran petrolünün başlıca alıcısı.

İran, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına misilleme olarak petrol geçişi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı. Bunun üzerine ABD, İran limanlarına deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.