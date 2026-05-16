Dünya genelinden yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katıldığı 79. Cannes Film Festivali 12 Mayıs'ta başladı.

Festival kapsamında düzenlenen Cannes Docs'ta "Gaza Sunbirds (Gazze Güneş Kuşları)" isimli belgeselin gösterimi için Gazzeli para-bisiklet takımı Cannes'da sembolik bir eylem yaptı.

Gazzeli para-bisiklet takımı, festivalin yapıldığı Cannes'daki limana, yelkeni üzerinde İngilizce "Gazze Yaşıyor (Gaza Lives On)" yazılı tekne ile geldi.

Yelkeni üzerinde ayrıca yüzünde Filistin bayrağı tasvir edilen bir kadın figürünün yer alması dikkati çekti.

Ulusal basındaki haberlere göre, söz konusu tekne, güvenlik güçleri tarafından bir süreliğine durduruldu.

Gaza Sunbirds, Gazze'deki para-bisiklet takımının ismi olarak da biliniyor.

Yönetmen koltuğuna İtalyan Flavia Cappellini'nin oturduğu "Gaza Sunbirds" belgeseli, Gazzeli eski bisiklet şampiyonu Alaa Aldali'nin hayatını konu alıyor.

Gaza Sunbirds takımı, sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamada, gözlemci filolarıyla Cannes'a doğru yelken açtıklarını belirterek, "Gazze'den bir para-bisiklet takımı olarak başlayan bu yolculuk, çok daha büyük bir şeye dönüştü; hayatta kalma, direniş, engellilik, spor ve yok olmayı reddetme öyküsü." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, bu yolculukta Cannes Docs'ta "Gaza Sunbirds" belgeselinin ilk gösteriminin yapılacağı da kaydedilmişti.