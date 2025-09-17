ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaşanmamış şekilde ikinci kez resmi devlet ziyareti için İngiltere'ye gitti.

BBC’in aktardığına göre dün gece Londra'nın Stansted Havalimanı'na inen ABD Başkanı Donald Trump, "Yarın büyük bir gün olacak" dedi.

Trump ilk olarak bugün İngiltere Kralı III. Charles ile Windsor Kalesi'nde görüşecek. Ertesi gün ise Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelecek.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ilk resmi devlet ziyaretlerini Haziran 2019'da Kraliçe II. Elizabeth döneminde yapmıştı.

Ardından Şubat 2025'te, Kral III. Charles, Trump'ı ikinci kez resmi devlet ziyareti için davet etti.

Bu daveti ileten İngiltere Başbakanı Keir Starmer bunun "gerçekten tarihi" olduğunu söyledi.

Çünkü geleneksel olarak ikinci dönem görev yapan ABD başkanlarına devlet ziyareti daveti yapılmıyordu.

Bunun yerine devlet başkanları ikinci dönemlerinde Saray tarafından çay veya öğle yemeğine davet ediliyordu.

II. Elizabeth 1952'de kraliçe olduktan sonra, ABD başkanları George W. Bush ve Barack Obama İngiltere tarafından bir kez tam resmi devlet ziyareti ile ağırlanmıştı.

-Teknoloji devleri de geliyor

İngiltere ziyaretinde Trump'a, teknoloji ve finans devlerinden oluşan yıldızlarla dolu bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

Ünlü konuklar arasında, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI CEO'su Sam Altman yer alıyor.

Google da ziyaretle eş zamanlı şekilde yapay zeka alanında İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Diğer davetli konuklar arasında Apple CEO'su Tim Cook da yer alıyor. Cook, Kral III. Charles tarafından Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi etkinliğe katılabilir.

Teknoloji sektörü ağırlıklı konuk listesi, İngiltere'nin küresel bir inovasyon merkezi olma hedefini vurguluyor.

- Windsor’da Trump karşıtı protesto

Windsor kentinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye gelişi protesto edildi. Windsor Kalesi yakınlarında toplanan göstericiler, Trump’ın politikalarına karşı sloganlar atarak pankartlar taşıdı.

Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.

Windsor ve Londra'da bugün de Trump'a yönelik protestolar yapılacağı belirtiliyor.