Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren davada yargıç tarafından verilen "konuşma yasağı" geçici olarak kaldırıldı.

New York eyaletindeki orta dereceli temyiz mahkemesi Yargıcı David Friedman, Trump hakkındaki konuşma yasağı kararını askıya aldı.

Friedman, söz konusu konuşma yasağını Anayasa'daki ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu ve 2024 başkanlık seçimlerinin en güçlü adaylarından birinin mahkeme salonu dışında söylediklerinin bir yargıç tarafından denetlenme yetkisinin doğru olmadığını kaydetti.

Konuşma yasağı kararının kalıcı akıbeti ile ilgili daha uzun bir temyiz süreci devam ederken Yargıç Friedman, Trump'a, emlak dolandırıcılığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme personeli hakkında özgürce konuşmasına izin vermiş oldu.

Manhattan Yüksek Mahkemesinde 2 Ekim'den bu yana devam eden emlak dolandırıcılığı ile ilgili hukuki davada Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Trump'a, mahkeme personeli hakkında konuşma yasağı getirmişti.

Trump, 3 Ekim'de kendisine getirilen "konuşma yasağına" uymaması nedeniyle Engoron tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, avukatları, Trump hakkındaki söz konusu kararının acil durdurulması için New York'taki temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi başvurusunda Trump'ın avukatları Yargıç Engoron'un "yetkisini istismar ettiğini" öne sürerken, Engoron tarafı ise mahkeme personelinin güvenliği için konuşma yasağının getirildiğini savunmuştu.

-Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Trump, hakkındaki davanın 'siyasi saikle' açıldığını savunurken, Trump'ın avukatları da Engoron'un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu yönündeki kararını New York temyiz mahkemesine götürmüştü.

Başvuruda, Yargıç Engoron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.