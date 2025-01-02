ABD’nin 39. Başkanı Jimmy Carter için devlet töreni hazırlıkları sürerken, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump törene katılmayı planladığını açıkladı.

Florida’daki kulübü Mar-a-Lago’da yeni yıl partisine giderken basın mensuplarının cenazeyle ilgili sorularını yanıtlayan Trump, “Orada olacağım” dedi.

Donald Trump Jimmy Carter’ın ailesiyle konuşup konuşmadığına ilişkin soruları yanıtlamamayı tercih etti.

Trump 2024 seçim kampanyası sırasında 1970’lerde yükselen enflasyon oranlarına atıfta bulunup o dönemde kıyaslamalar yaparak, Başkan Joe Biden ve Carter yönetimi arasında benzerlik kurmuş; Jimmy Carter’ı sık sık eleştirmişti.

Başkan Carter’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ulusun kendisine minnet borçlu olduğunu söylemiş; “Felsefi ya da siyasi olarak onunla görüş ayrılığında olsam da ülkemizi ve temsil ettiklerini gerçekten sevdiğini ve saygı duyduğunu da anladım. Amerika’yı daha iyi bir yer haline getirmek için çok çalıştı ve bunun için kendisine en yüksek düzeyde saygımı sunuyorum” demişti.

Trump, “Jimmy’nin karşı karşıya kaldığı zorluklar ülkemiz için önemli bir zamanda yaşandı, tüm Amerikalılar’ın hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için kendisine minnet borçluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

-Jimmy Carter için düzenlenecek törenin ilk ayağı Georgia

ABD’nin en uzun hayatta kalan başkanı Jimmy Carter için devlet töreni düzenlenecek. Carter için düzenlenecek altı günlük resmi devlet töreninin ilk ayağı Georgia eyaletinde doğum yeri Plains şehri. Buradaki tören kapsamında, cenaze konvoyu, Carter’ın büyüdüğü çiftliğe de uğrayacak.

Carter’ın naaşı 7 Ocak’ta Atlanta’da Carter Başkanlık Merkezi’nden başkent Washington’a nakledilecek. ABD Kongresi’nde naaş ziyarete açıldıktan sonra, 9 Ocak’ta Washington Ulusal Katedrali’nde resmi cenaze töreni yapılacak.

-Anma konuşmasını Carter’ın isteği üzerine Biden yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Jimmy Carter’ın isteği üzerine, 9 Ocak’ta Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenecek törende anma konuşmasını yapacak.

Törene eski Başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Clinton’ın da katılması bekleniyor.

Başkan Carter, ailesi tarafından Georgia’da düzenlenecek özel törenin ardından doğum yeri Plains’de 76 yıllık eşi Rosalynn Carter’ın yanına defnedilecek.

-En son devlet töreni George Bush için düzenlenmişti

ABD’de kamu hayatına büyük katkılarda bulunan kişiler için devlet cenaze töreni düzenleniyor.

Çoğu başkan, ailesinin onay vermesi halinde, bu onura sahip oluyor.

Amerika’da en son devlet töreni 2018’de eski Başkan George H.W. Bush için düzenlenmişti.

Carter’ın 4 yıllık dönemine iç siyasette yüksek enflasyon ve artan işsizlik damga vurmuştu.

Dış politikada Mısır ve İsrail arasında sağlanan barış anlaşması ve Panama Kanalı antlaşmasıyla puan kazandı. Son yılları ise 1980’deki seçimlerdeki yenilgisinde de payı olan Tahran Büyükelçiliği rehine krizinin gölgesinde geçti.

Jimmy Carter Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonraki yıllarını insani çalışmalara adadı. Bu çalışmalar ona Nobel Barış Ödülü’nü getirdi.

Dünya liderleri ve eski ABD başkanları, “şefkatli, alçak gönüllü ve barışsever” olarak niteledikleri Carter’ı güzel sözlerle andı.

Başkan Joe Biden, “can dost” diye nitelediği Carter’ın ardından, “Dünya olağanüstü bir lider, devlet adamı ve insancıl birini kaybetti” demiş; “Harika bir karakter, cesaret, umut ve iyimserlik adamıydı” ifadelerini kullanmıştı.