Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında “Trafikte Yaşanan Sorunlar ve Önlemler” konulu toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantının dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı toplantı salonunda yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon toplantısında dört önemli karara imza atıldığı, Bakan Arıklı’nın da bu kararların üçü ile ilgili 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendireceği ve bir kararla ilgili yasa tasarısı hazırlanıp en geç üç ay içerisinde Meclis’e sevki için Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağı belirtildi.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı kararlardan birinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonrasında okullarda trafik konusunda eğitim verilmesi ve eğitimlerle ilgili pilot okul seçilmesi olduğu kaydedildi.

-Öğrenci ehliyet sınavları yazılı yapılacak

Açıklamada ayrıca, daha önce sözlü olarak yapılan öğrenci ehliyet sınavının yazılı yapılmasına ve Trafik Eğitim Kitabının ve sınav sorularının üç dile (İngilizce, Rusça, Arapça) çevrilmesine de karar verildiği belirtildi.

Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’na göre, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı bu üç kararla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek.

Diğer yandan Komisyon, belli bir promil alkolün üzerinde alkollü araç kullananların araçlarına el konulması ve el konulan araçların ilçe belediyelerinin park yerlerine çekilmesine de karar verdi.

Bu kararla ilgili gerekli yasal düzenleme, en geç üç ay içerisinde Meclis’e sevk edilmesi için Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.