Trafik suçlarında yapılan yasal değişiklikler, polis ekipleri tarafından uygulanmaya başlıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yol ve Trafik Suçları’nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’nda yer alan bazı trafik suçlarında yapılan yasal değişiklikler ve yeni eklenen trafik suçları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişen veya suç cetveline yeni eklenen trafik suçları gereğince sürücülere uygulanacak güncel sabit para cezası ile birlikte ceza puanları, yarın saat 00:01’den itibaren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulanmaya başlanacak.

İşte sabit para cezası veya ceza puanı değişen/güncellenen trafik suçları:

Üniformalı polis memurunun dur talimatına uymamanın sabit para cezası asgari ücretin %10’undan %100’e, ceza puanı ise 5 puandan 100 puana yükseldi.

Sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu, tablet bilgisayar, araç telefonu veya benzeri elektronik cihazları eline alarak kullanması, konuşması, bir şey yazması, okuması veya izlemesinin sabit para cezası asgari ücretin %10’undan %100’e ve ceza puanı ise 15 puandan 50 puana yükseldi.

Sürat suçlarında; hız sınırını 20 km’ye kadar aşmanın ceza puanı 5 puandan 10 puana, hız sınırını 21 ile 40 km arasında aşmanın ceza puanı ise 25 puandan 30 puana yükseldi.

Hatalı park suçlarında sabit para cezası asgari ücretin %5’inden %10’a yükseldi.

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve çocuk koruma sistemi bulundurmama veya kullanmamanın sabit para cezası asgari ücretin %10’undan %20’ye, ceza puanı ise 10 puana yükseldi.

Yolcu Taşıma İşletme İzni (T izni) olmadan yolcu taşımacılığı yapmanın (korsan taksi) sabit para cezası asgari ücretin %25’inden %200’e, ceza puanı ise 20 puandan 50 puana yükseldi.

A veya B Özel İşletme İzni olmadan araç kullanmanın sabit para cezası asgari ücretin %10’undan %50’ye, ceza puanı ise 10 puan oldu.

Suç cetveline yeni eklenen trafik suçları:

Sürüş esnasında sigara, herhangi bir tütün ürünü veya elektronik sigara içmenin sabit para cezası, asgari ücretin %5’i olarak belirlenmiştir.

Sürüşü etkileyen herhangi bir ilaç (yeşil reçete vb.) kullanıldığı halde, araç kullanmanın sabit para cezası asgari ücretin %50’si ve 100 ceza puanı olarak belirlenmiştir.

Elektronik Denetim Sistemi ile (kent güvenlik sistemi) tespit edilen trafik suçları (seyrüsefersiz/muayenesiz araç kullanmak, trafik ışıklarına uymamak, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazı eline alarak kullanma, bir şey yiyip içme, okuma yazma) için sabit para cezası, asgari ücretin %10’undan %100’e ve 10 ceza puanından 100 ceza puanına kadar farklı cezalar olacak şekilde belirlenmiştir.

Kiralık İşletme İzinsiz (Z izni) araç kiralamanın sabit para cezası asgari ücretin %25’i, ceza puanı ise 20 puan olarak belirlenmiştir.

Sabit ceza kesilmeden mahkemeye sevk edilecek trafik suçları: